Sztrókot kapott Jerry Lee Lewis

Szóvivője szerint jobban van Jerry Lee Lewis, aki csütörtök éjjel kapott sztrókot. A TMZ beszámolója szerint a legendás zenész egy miami kórházban gyógyul, családja vele van.

Az orvosok azt mondják, az amerikai zongorista-énekes várhatóan teljesen felépül a kisebb sztrókból, így várhatóan egy fellépését sem kell lemondania.

Jerry Lee Lewis 1986-ban elsőként került be a clevelandi Rock and Roll Hall of Fame büszkeségei közé, olyan rocklegendák mellett, mint Chuck Berry, James Brown, Ray Charles és Elvis Presley – írja a Wikipédia.