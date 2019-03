“Eljegyezték a szépséges lányom” – osztotta meg élete egyik boldog pillanatát rajongóival Kökény Attila. Az énekes, aki eleinte még a randizástól is tiltotta most 20 éves lányát, Arankát, a Facebook-oldalán számolt be az örömteli eseményről.

A leendőbeli férj, Mihály, a pénteki diplomaosztója utána tette fel a kérdést Arankának, aki meghatódva mondott igent a szerelmének – írja a Bors.