Brutálisan beszédes az, ahogyan Majka és Hajni átöleli egymást

Az óceánt és a hullámokat nagyon szeretem. A hullámok meglovaglása kikapcsol és boldoggá tesz. 🌊🏄🏻‍♀️ De ahol még ennél is boldogabb vagyok az az erdö. 🌳🌲Vagy a dzsungel. 🌴 Minél zöldebb és sürübb, annál jobb. Végtelen nyugalom tölt el, amikor az erdöben sétálok. Békesség van a szívemben, lelkem úgy érzi haza talált. 💚Nem bírok betelni a sokféle növény csodálásával… Mindegyik külön egyéniség. Szeretek gyönyörködni az új hajtásokban, a friss levelek, termések és virágok látványában. 🌱🌿🌸 Sétálok köztük, érzem öket és meg-megérintem, megsimitom öket. Itt például imádom a mimózát, ami nagyon látványosan reagál az érintésre, gyorsan összezárja a cuki kis leveleit. Ezt elöször nagypapám mutatta meg nekem a debreceni botanikus kertben, ahova gyakran vitt engem. Imádtam ezeket az alkalmakat! Órákat sétáltunk a növények között és Ö tanította meg nekem a különbözö fák és bokrok neveit is. Itt láttam elöször mimózát is. Kislányként csodaként éltem meg, ahogy egy finom érintésre becsukódnak a a törékeny kis növény levelei… 🔮 Mintha varázslat lett volna! Nos, azóta nem sok minden változott… ☺️ Ugyan felnöttem és sok mimózával találkozom az egzotikus utazásaim során, továbbra is ugyanolyan lelkesedéssel vegyes izgalom tölt el, ha megérintem a mimózát. 🌿👈🏼 A nevem jelentése is erdö, erdei nö… Vajon azért választotta ezt a nevet az anyukám amikor világra hozott, mert érezte, hogy ilyen mély kapcsolatom lesz az erdövel és annak élövilágával…? 🤔Vagy azért alakult ki ez a kötödés, mert a Szilvia nevet kaptam…?! 🤔 Akármi is a válasz, az biztos, hogy ha tehetném erdöben élnék… Mondjuk egy cuti kis fára épült házban! Milyen csodás lehet így benne élni a természetben, szinte eggyé válva vele… 💚