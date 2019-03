Tolvai Reni nagyot villantott Párizsban

Tolvai Reni nem szégyelli, amivel megáldotta a Jóisten, sőt. Az énekesnő büszke a vonalaira, így amikor alkalma adódik, meg is mutatja azokat. Most éppen Párizsban van, hiszen két barátnőjével a Paris Fashion Weeken vesznek részt, amit már nagyon régóta várt. Az énekesnőt ezúttal is a kedvenc magyar divattervezője öltöztette, és ezúttal is kirakta, amije van.

Tolvai Reni egyébként elképesztően csinosan járta a francia főváros utcáit, és a kabátját is imádjuk: