Katalin hercegné ruháján rugóznak a netezők

Katalin hercegné és Vilmos herceg a napokban hivatalos látogatást tett Észak-Írországban. Az internetet azonban nem is a vizit, hanem a hercegné ruhája tartja lázban.

Többen kiszúrták, hogy Katalin kék ruhája olyan, mint amilyet Fleur Delacour boszorkány visel a Harry Potterben.

A Beauxbatons Mágusakadémiára járó boszorkányt a filmben Clemence Poesy színésznő játszotta, és egy kék selyemruhát, köpenyt és kalapot viselt.

Katalinról egyedül a kalap hiányzott, de a kommentelők szerint a Mulberry ruha így is tökéletesen emlékeztetett a Beauxbatons egyenruhájára.

Volt, aki szerint a hasonlóság a bizonyíték arra, hogy „Katalin is egy közülünk!”, és persze azt sem lehetett kihagyni, hogy most már megdönthetetlen bizonyíték van arra, hogy hercegné is a varázslóiskolába jár.

(The Sun)

(Nyitókép: Getty Images)