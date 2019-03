A vízilabdázókat erőszakkal vádoló kislányt csak kihasználták?

Nagy port kavart, amikor kiderült, két egykori válogatott vízilabdázót nemi erőszakkal vádolnak. Mint később arra fény derült, Petőváry Zsoltról és Kósz Zoltánról volt szó, akik ekkor már vízilabdaedzőként dolgoztak. Az egyik tanítványuk arról számolt be, hogy többször is zaklatták, majd amikor nem engedelmeskedett, kirúgták a klubból. A két sportoló mellett az egész egyesület és több egykori csapattárs is kiállt. Most kiderült, jól tették, hiszen tisztázták a nevüket.

András Tamás, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Magyar Nemzet kérdésére közölte: az ügyben a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, majd – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – a nyomozást lezárták. Nem zárható ki, hogy a szentendrei Papszigetre tervezett sportközpontjuk miatt próbálták lejáratni üzleti ellenfeleik Kósz Zoltánt és Petőváry Zsoltot, nevük besározásához pedig a kislányt használták volna fel – írja a lap.