Elképesztően előnytelen fotót posztolt Tamáska Gabi

Végül a USNK nyerte a 2018-as X-Faktort, de Tamáska Gabinak sem volt szégyellni valója. A fiatal énekesnőt imádták a rajongók, a mai napig nagyon sokat követik a közösségi oldalain. Sok jó képpel megörvendezteti a követőket, most viszont egy olyan fotót tett ki, ami inkább ijesztőnek nevezhető.

A rajongók közül sokan az „elképzelés vs. valóság” elnevezést használták, ami pontosan az ilyen képekre vonatkozik. Illetve volt egy nagyon furcsa komment is: a Stolen Beat rajongói oldala felvetette, hogy idén Tamáska Gabinak fognak szurkolni, bár ezt az énekesnő sem értette – de vajon a 2019-es X-Faktorban is indul?