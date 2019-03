Elképesztő dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

Pásztor Anna 40 éves zaklatója szerda hajnalban borotvájának pengéjével sebesítette meg a nyakát. Alig két perccel később a börtönőrök észrevették, hogy Jozef erősen vérzik, ezért nyomókötéssel stabilizálták az állapotát, majd azonnal a Szent János Kórházba szállították. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, de a reggeli órákban belehalt a sérüléseibe.

A férfi tavaly augusztus óta volt rácsok mögött, mert hónapokig zaklatta az Anna and the Barbies énekesnőjét, majd a nyári koncertre egy késsel érkezett. A zaklatás miatt vádat emeltek ellene, de a bíróság úgy döntött, emberölés előkészülete miatt is felelnie kell, így akár 20 év börtönbüntetést is kaphatott volna – írja a Blikk.

“A tárgyalás után csak annyit mondott: én ezt nem fogom kibírni. Nem értette, miért nem mehet haza, amikor semmi rosszat nem tett, hiszen sosem lett volna képes bántani Annát. Rosszul tűrte a börtönt, ezért is próbálta elintézni, hogy házi őrizetbe kerüljön. Már csak egy állandó magyar tartózkodási hely kellett volna, és talán ki is engedték volna… Ez már sosem derül ki” – mondta Jozef egyik barátja.

“Jozef korábban azt mondta, csak negyvenéves koráig akar élni. Tavaly augusztusban töltötte ezt be, és lehet, hogy a legutóbbi tárgyaláson értette meg, hiába szerelmes Annába, nem lesz köztük soha semmi. Persze, pontosan nem tudhatjuk, miért döntött úgy, hogy nem akar tovább élni, de mi és az édesanyja nagyon vártuk őt haza” – mondta egy másik ismerőse.

A hírre Pásztor Anna is reagált, akit mélyen megrendítettek a történtek.

“Akárhogy is nézem, rettenetes, borzasztó, ami történt. Azt gondolom, volt egy jó és egy rossz énje, amelyek állandóan harcoltak egymással. Legutóbb, amikor bocsánatot kért tőlem a bíróságon, elfogadtam. Őszinte részvétem a családjának” – mondta az énekesnő.