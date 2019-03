Csobot Adél: “Előfordul, hogy nincs türelmünk egymáshoz Bencével”

Csobot Adél beismerte, két gyerek mellett nem egyszerű közös programokat szerveznie párjával, Istenes Bencével, hozzátette, sokszor nem könnyű a családi életük – írja a Blikk.

“Bevallom, előfordul, hogy nincs türelmünk egymáshoz Bencével. Ennek pusztán olyan egyszerű okai vannak legtöbbször, hogy elfogy az energiánk, fáradtak vagyunk, de közben nagyon vágyunk arra, hogy minőségi időt tudjunk együtt tölteni. Ebben a már új, anyai énemben kell megtalálnom a lehetőségeket arra, hogyan éljem meg a nőiességemet. Szeretnék magamban és Bencében is felfedezni új értékeket. Ezekbe kapaszkodva pedig átlendülni a néha nehezebb időszakokon… Együtt, közös erővel” – mondta Csobot Adél.