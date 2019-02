VV Era hosszú, szőke haja már a múlté

VV Era szőke hajjal ment be a villába, ám egy pár nappal ezelőtt képen látszik, hogy ennek már nyoma sincs. A villalány viszonylag hamar búcsúzott a játéktól, bár még párbajt is nyert VV Radics ellen. A kiesése után azt mondta, nem bánja, jó tanulópénz volt ez, ráadásul nagyon sok pozitív üzenetet kap a rajongóktól. Most kitett egy fotót a közösségi oldalára, amelyen szinte rá sem ismerni.

A fotón VV Zsuzsuval pózol egy plázában, aki ugye megnyerte a játékot. A VV-győztes is posztolta a képet, bár gyorsan le is vette, mert sokan azzal vádolták Erát, hogy azért barátkozik Zsuzsuval, mert 36 millióval gazdagabb lett két héttel ezelőtt.