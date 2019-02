Egész alakos fotó Sarka Katáról, amin szépen gömbölyödik

Akkor is sokan dicsérték, amikor Sarka Kata váltott, és biztosan most is rengetegen gratulálnának neki, ha lehetne hozzászólást írni a legfrissebb posztjához.

Erről a Sarka Kata bejegyzésről beszélünk, és érdemes végigpörgetni a képeket:

Hogy a hajszínváltozását miért tette közzé, ha nem akarja, hogy véleményt mondjanak róla, azt nem tudni, korábban ez nem volt jellemző. Talán Sarka Kata az évek és a rutin mentén úgy gondolta, jobb ha elkerül mindenféle találgatást, mert az egyik egész alakos fotóján furcsán gömbölyödik deréktájt. Igaz, hogy délelőtt arról posztolt, mennyit edzett (ide kattintva megnézheted), de ahogy már a magyar és a külföldi hírességeknél megszokhattuk: elég egy rossz szögből készült fotó, vagy egy kiadósabb ebéd és Jennifer Aniston hasába is gyereket beszélnek. De kíváncsiak vagyunk a véleményedre.