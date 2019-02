Rékasi Károly embertelen sportteljesítményre készül

Nem is nagyon régen Rékasi Károly még arról nyilatkozott, hogy volt olyan periódus az életében, amikor morfondírozott az öngyilkosságon. Az élet ennél manapság pozitívabb, Rékasi nyáron megkérte szerelme, Pikali Gerda kezét, most meg sportversenyre készül, ami akár meglepő is lehet, figyelembe véve, hogy milyen súlyos baleset érte pár éve. A Story magazinnak nyári terveiről és élete egyik fontos szakaszának lezárásáról nyilatkozott, miszerint felmondott a József Attila Színháznál.

„Az elköszönés után pocsékul éreztem magam, hisz mindig is azt vallottam, nekem két szakmai szerelmem van: a József Attila Színház és a Barátok közt” – mondta Rékasi a lapnak. A színész manapság is dolgozik vőfélyként, közös darabot játszik Pikali Gerdával, és pörög a Barátok közt is. Azt is elmondta, hogy elindul egy triatlonversenyen is, ahol 4 kilométer úszás, 100 kilométer biciklizés és 23 kilométer futás vár rá.