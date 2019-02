Megérkezett az előzetes a Négy esküvő és egy temetés rövidfilmes folytatásához

Korábban mi is megírtuk, hogy 25 év után rövidfilmes folytatást kap a Négy esküvő és egy temetés című brit kultuszfilm. A 12 perces kisfilm a Red Nose Day nevű jótékonysági adománygyűjtésére készül, és a One Red Nose Day and a Wedding címet kapta. A bemutató március 15-én lesz, vagyis alig több mint két hetet kell csak várnunk, hogy megtudjuk, mi lett a népszerű film szereplőivel.

Most egy rövid kedvcsináló is megjelent az interneten. Az előzetesben az összes főbb szereplő feltűnik egy-egy pillanatra, köztük Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas és Rowan Atkinson is.

Kattints a lejátszásra!

(Mirror)