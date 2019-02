Hosszú Katinka a vízben is olvas

Hosszú Katinka lett a legújabb POKET-könyv “nagykövete”: Vecsei H. Miklós, a Highlights of Hungary díjas POKET-zsebkönyvek ötletgazdája a háromszoros olimpiai bajnok úszónővel közösen mutatja be könyvsorozat legújabb darabját, az A csodálatos tenger című “21. századi lányregényt”.

A POKET csapata az olvasás népszerűsítésén túl egy olyan, akár határokon átívelő közösségépítő próbálkozást is útjára indított az elmúlt évben, amely azt üzeni, hogy minden környezetben meg tudod találni a társaidat, velük pedig a közös célokat. A sportban is! Így talált egymásra a POKET és a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka, aki a legújabb POKET-könyv nagykövete lett – olvasható az Iron Lady és a POKET közleményében.

A POKET első félévében már több mint 60.000 fiatal jár zsebében és kezében POKET-tel, ami a meglepetésen túl nagyon nagy öröm, de felelősség is. Felelősség tartani velük a kapcsolatot, nem elengedni a kezüket, ha már egyszer megbíztak bennünk és felelősség, hogy állandóan figyelmeztessük őket és magunkat is az offline kommunikáció és jelenlét fontosságára

– nyilatkozta a projektről Vecsei H. Miklós.

Ugyanilyen nagy öröm és felelősség sikeres sportolónak és úszóklub-tulajdonosnak lenni. Ezért is örülök, hogy ezúttal nem csak arról beszélhetek a fiataloknak, hogy mennyire fontos az elvégzett munka, a célok meghatározása és az alázatos hozzáállás, hanem arról is, milyen fontos az olvasás szeretete, a kultúra iránti fogékonyság. Talán kevesen tudják, hogy nagyon szeretek olvasni, és a hosszú utazásaimra soha nem indulok el könyv nélkül. Bár az úszás egyéni sportág, a vízben egyedül kell helytállnom, nem véletlen, hogy minden úszó csapatban edz, mert a közösségnek óriási motiváló ereje van. A közös élmény, a munka, az erőfeszítés, a siker okozta öröm mind akkor igazi, ha meg tudod osztani valakivel. Az olvasás is hasonló, a könyv gondolatokat ébreszt, amiket ki kell beszélni magadból, ezáltal közösséget épít, és manapság egy jó közösség óriási kincs tud lenni