Détár Enikő szerint a számoknak nincs jelentősége az életben, nem érez semmi különlegeset, hogy idén két ötöst lát az életkora mellé írva – írja a Bors.

“Soha nem gon­dol­kodom a koromon, a húszas éveimben nem éreztem azt, hogy túlságosan fiatal lennék bármihez is, ami­be belevágtam, illetve most sem gondolom azt, hogy túlkoros len­nék bármihez is. Ha rajtam mú­lik, a hatvanadik születés­na­po­mat is a színpadon fogom tölteni, ugyanígy a kollégák és a ba­rátok között, valami jó kis sze­repet próbálok éppen” – mondta Détár Enikő.

“Nem érdekel, hogy az én koromban már illene néninek lenni! Imádom a hosszú hajamat, ami egy árnyalattal halványabb színű, mint pár éve, és szeretem a dögös, nőies ruháimat is, amelyekben mindig tetszem a páromnak” – mondta korábban Détár Enikő.