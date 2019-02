Felfoghatatlan rekordot döntött a Despacito

Elképesztő rekordot döntött Luis Fonsi és Daddy Yankee 2017-es gigaslágere, a Despacito: ez a dal lett az első olyan videó a YouTube-on, amelynek a nézettsége átlépte a 6 milliárdos (!) álomhatárt. A videoklip sikereinek csúcsán előfordult, hogy egyetlen nap alatt 25,7 milliószor kattintottak a netezők a lejátszásra, de átlagosan még ma is 2,8 milliószor nézik meg naponta.

Talán még ennél is hihetetlenebb, hogy a Despacito nézettségben jelenleg 1,9 milliárddal veri a videomegosztó toplistájának második helyezettjét, Ed Sheeran Shape of You című dalát – írja a Billboard.

A YouTube 10 legnézettebb videója:

Ezek közül egyébként egyedül a 4. helyezett nem egy zenei előadó videoklipje.