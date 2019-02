Bella Thorne szakított a barátnőjével

Bella Thorne először három éve vallotta be, hogy a lányokhoz és a fiúkhoz is vonzódik. Azóta több ember oldalán láthattuk, ám egy évvel ezelőtt összejött Tana Mongeau YouTube-sztárral. Ám eközben egy fiúja is volt Mod Sun rapper személyében. Most egy interjú során vallotta be a színésznő, hogy már nincs együtt Tanával, akinek azóta új pasija van.

„Már nem vagyunk együtt Tanával. Kérlek, ne kérdezzetek erről” – mondta Bella Thorne, amire exe is reagált.

„Mindig szeretni fogom őt, ezt ne forgassátok ki. Örökre megváltoztatta az életemet. Nem akarok róla negatívat mondani.”