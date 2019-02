„Az enyém a gyerek?” – Harry herceg alaposan megviccelte Meghan Markle-t

Meghan Markle és férje, Harry Herceg háromnapos marokkói utazásuk során az Education For All nevű, a szegény gyerekek oktatását segítő szervezet képviselőivel is találkozott.

Beszélgetés közben Harry a vicces oldalát is megvillantotta. Amikor az egyik tanárnő gratulált Meghannek a babához, meglepetést színlelve a feleségéhez fordult, és megkérdezte: „Terhes vagy? Az enyém a gyerek?” A herceg évődését természetesen nagy derültséggel fogadták az egybegyűltek.