Közös fotón Angelina Jolie hat gyereke – így néznek ki most

Angelina Jolie hat gyerekével közösen jelent meg a Netflix The Boy Who Harnassed the Wind című új filmjének bemutatóján hétfőn New Yorkban.

Jolie korábban is elvitte egy-egy gyerekét bemutatókra és fesztiválokra, együtt azonban jó régen láthattuk a színésznő és volt férje, Brad Pitt összes gyerekét.

A gyerekekre alig lehet ráismerni, annyira megnőttek: még az ikrek, Knox és Vivienne is 10 évesek, Shiloh 12, Zahara 14, Pax 15, Maddox pedig már 17 éves.

(Yahoo)