Kiderült, hol kezd új életet Vajna Tímea

Vajna Tímea két hete utazott Amerikába Andy hamvaival, hogy – a producer kérésének megfelelően – ott is eltemesse férjét. A fiatal özvegy a Los Angeles-i temetésen is beszédet mondott, de látszik rajta, hogy nagyon megviselte az elmúlt egy hónap. Egyik közeli barátja szerint a mai napig kapcsolatban áll a férjével spirituálisan, és azt is elárulta az informátor, hol fog letelepedni Tímea.

„Timi pont Valentin napon szállt gépre Andy hamvaival – mesélte a Blikkrúzsnak az ismerős –, ez különösen megviselte őt, mivel Andyvel mindig megünnepelték a szerelmesek napját. Volt, hogy több ezer kilométer választotta el őket egymástól, de Andy akkor is gondoskodott róla, hogy meglepetés ajándékával a messze távolból is tudassa Timivel, mennyire szereti.” Azt is megtudtuk, hogy Vajna Timi Amerikában kezd majd új életet.

„A temetés után Timi egy rövid időre hazatér, hogy elintézze az Andyvel kapcsolatos olyan ügyeket, amelyek rendezéséhez az ő aláírása is szükséges. Utána egyből visszautazik majd Amerikába, ahol ott élő barátnője, a hajdani magyar színésznő, Novák Heni segít neki majd megtalálni azt az otthont, amelyben a jövőben új életet kezdhet.”