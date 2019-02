Stahl Judit Csabáról: ,,Mi már annyiszor elválhattunk volna…”

Stahl Judit csodás életutat jár be, most pedig ott tart, ahol mindig is szeretett volna. Ez pedig azzal járt, hogy mindig nagyon elfoglalt volt, és sok minden nem fért bele a sűrű időbeosztásában. Ezen most próbál változtatni: mind a családjával, mind a barátaival több időt akar tölteni, ennek megfelelően kivett egy kis szabadságot. A magánéletéről keveset beszél, a férjéről mindössze annyit tudunk, hogy 34 éve alkotnak egy párt, és együtt is dolgoznak.

„Annyiszor elválhattunk volna…” – kezdte a Nők Lapjának Stahl Judit. „A kettőnk között fennálló szövetség lendít át minket. Hogy szeretjük és becsüljük egymást. Én tizenhat évesen is azt mondtam, hogy nem ismerek nála jobb embert, és most is ezt mondom, csak közben eltelt harmincnégy év. De hogy ma is együtt vagyunk, az mindkettőnk részéről sok kompromisszummal jár” – részletezi Stahl, valamint arra a pletykára is reagált, hogy csak a közös cég és vagyon miatt vannak együtt.

„Az ilyen rosszindulatú pletykákra mondta a nagyanyám, hogy inkább irigykedjenek rád, mint sajnáljanak. Én meg azt, hogy a lehetőség nyitva bárki előtt, hogy mindezt utánunk csinálja.”

Kiemelt kép: Facebook