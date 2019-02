Gyászol Győzike

Győzike elvesztette imádott bácsikáját, az ismert prímás Gazsi Jánost – írja a ripost.hu. A gyászoló műsorvezető és családja részt vett a zenész búcsúztatóján.

A showman e megható sorokkal búcsúzott rokonától a közösségi oldalán: „Nagyon nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma megtisztelt minket. Elengedni valakit nem azt jelenti, hogy megszűnik a fájdalmad. Amíg szereted, fájni is fog a hiánya. Ez nem baj. Attól még elengedheted. Sírva búcsúzunk egymástól, s ha igazi a szereteted, ez egy jó sírás. Elválasztva lenni bárkitől is, akit szeretünk: fáj. Ha már nem fáj: nem is szeretjük. (…) Az elengedés nem azt jelenti, hogy az ember szíve kihűl. Nem azt jelenti, hogy elfelejtem örökre. Nem közönyt jelent. Az elengedés azt jelenti, hogy hagyom őt szabadon repülni, szállni, a maga útján – abban a biztos reményben, hogy visszatalál majd hozzám. De amíg nincs itt, mindig hiányzik. És fáj.”

