Keresztes Ildikó: “soha többé nem megyek férjhez”

Keresztes Ildikó idén tölti be az 55. életévét. Az énekesnő válásáról és terveiről is beszélt a Blikknek.

“Engem nem vert az uram, nem kényszerített bele bizonyos szituációkba, mint ahogy ez történt az én nagy múzsámmal, Tina Turnerrel, de én is megküzdöttem a saját nehézségeimmel. Nehezen dolgoztam fel a nagymamám halálát, és fájó pont volt a válásom is….Lacival nagyon jó a kapcsolatunk, de annak idején mi is nehezen éltük meg, hogy zátonyra futott a házasságunk…az biztos, hogy én életemben egyszer váltam, többször nem fogok, mert soha többé nem megyek férjhez. Egy válásból, egy traumából nemcsak fel lehet állni, hanem előnyt is lehet kovácsolni. Én most ebben a formában, köszönöm szépen, remekül érzem magam a bőrömben, boldog vagyok“ – mondta Keresztes Ildikó, aki megújult zenekarával készül fellépéseire.