Rúzsa Magdi össze tudja hangolni az anyaságot és a karriert

Nem akarok görcsösen gyereket – hangsúlyozta Rúzsa Magdi már korábban is. Most a Story magazinnak arról mesélt: biztosra veszi, hogy össze tudja hangolni az anyaságot és a művészi karriert. Szerinte a menedzsere majd a színpad mögött fogja ringatni a gyermekét, miközben ő énekel. De már most sem unatkozik.

Presser Pici bácsival készítjük az új lemezemet, az már látszik, hogy ez életem egyik legszebb alkotása lesz. Imádom a közös munkát. Régebben csak a végeredmény érdekelt, most már az odavezető utat is élvezem, és inkább akkor érzek ürességet, ha vége a dalnak, vagyis elkészül a lemez. Balázs Jánossal is rengeteget dolgoztunk a közös koncertünkön, és már a saját turnémra is el kell kezdeni a készülődést, gyakorolni az új dalaimat. Tavasztól lesznek a hétvégi koncertek, minden héten három-négy. De arra is vigyázok, hogy a húzós időszak előtt legyen időm pihenni, feltöltődni.

A férjével, Vilmossal is igyekszik minél több időt tölteni, mert Rúzsa Magdi csak ilyenkor tud igazán regenerálódni. A kialakult szokások szerint a hét eleje mindig a családé, és ügyelnek, hogy megmaradjon ez a dinamika. Az énekesnő elégedett az életével, de vannak még megvalósításra váró álmai.

Arra is törekszem, hogy még több embernek tudjak munkát adni, jelenleg 21 tagú a stábom. Büszke vagyok rá, jó érzés kimondani, hogy Rúzsa Magdi ennyi embernek biztosít megélhetést. Remélem, a csapatot bővíteni tudom. És ha már az álmaimnál tartok, azt is remélem, hogy a családunk is bővülni fog az elkövetkező öt esztendőben. Bevallom, nem akarok görcsösen gyereket, a Jóisten kezébe helyezem, hogy mikor lesz babánk. Ami meg van írva, azt el fogom fogadni.

Már a menedzserével szoktak arról beszélni, ki ringatja majd a színpad mögött Magdi babáját, ameddig ő a közönségnek énekel. A szülés után csak az biztos: Magdi nem vonul vissza.

Az énekesnő ritkán beszél a magánéletéről, a Story olvasóival azonban most kivételt tesz. Rúzsa Magdi nemcsak hétköznapjairól, hanem egy feledhetetlen afrikai utazásról is mesélt, és képeket is mutatott róla: