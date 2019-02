Rubint Rékáéknál nem áll meg a világ

Rubint Réka tegnap sokadszorra is az év legjobb női oktatója lett, már ami a sportot illeti. A fitneszlady mellett a Norbi Update is tartolt, és még Rubint Rella is kapott egy díjat a Just Clear Award gálán.

Réka múlt héten veszítette el az édesapját, de igyekszik pozitív maradni, lefoglalni magát, így könnyebben eltereli a gondolatait.

Réka az Instagramjára is posztolt a rendezvényről:

„Az élet az egyik pillanatban elvesz, a másik pillanatban ad… Ez történt velem az elmúlt napokban! Édesapám elvesztése után, tegnap este három díjat is átvehettünk a Várkert Bazárban megrendezett Biotech Just Clear Awards díjátadó gálán” – írta a közösségi oldalán az örök optimista Rubint Réka.