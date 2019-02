Lajsz András szörnyű dolgokon ment keresztül

Tavaly szeptemberben eladta éttermét Lajsz András, illetve kénytelen volt megválni tőle, amibe beleroppant. Az egészségi állapota sem volt a topon, négy év alatt két infarktusa volt, ráadásul egy rövid kaland miatt még a felesége is elvált tőle. Barátja, Paudits Béla tavalyi temetésén egy csinos nővel jelent meg, akiről azt suttogták, ő az új barátnője. Úgy tűnik, a szerelem nem tartott sokáig, a Koktélkirály ugyanis újra egyedül él.

„Nincs kedvesem, de most nem is hiányzik. Nagyon nehéz volt megszokni a magányt, de már egészen belerázódtam. Most nem is szeretnék a nőkre koncentrálni, inkább azon vagyok, hogy újra talpra álljak” – mondta az ACNewsnak Lajsz András, aki a mostani életéről, munkájáról és családjáról is mesélt a lapnak.