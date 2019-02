Megszólalt a kirúgásáról Jaksity Kata

Nehéz helyzetbe került Jaksity Kata, akit 11 év után elküldtek az ATV Híradójától, a 46 éves műsorvezető ugyanis – akit teljesen váratlanul ért az elbocsátása – egyedül neveli három gyermekét – írja a Blikk.

„Érzékenyen érintett a döntés, hiszen ez jelentős bevételkiesés számunkra a három gyerekkel, ezt pótolnom kell. (…) Nagy túlélő vagyok, vannak ötleteim is: az egyiken már két éve ülök, így most abba fektetem majd az energiát, hogy létrejöjjön” – nyilatkozta a bulvárlapnak a műsorvezető, aki talán jó időre eltűnik a képernyőről. Elmondása szerint nem biztos, hogy a filmezésnél, tévézésnél marad, mivel nem látja most ennek a lehetőségét.