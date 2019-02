Munka, barátság, szerelem: Hajdú Péter őszintén a kapcsolatairól

Dömsödi Gábor és Hajdú Péter sokáig üzlettársak voltak, majd amikor megszakadt a munkakapcsolat, előbbi piacra dobott egy könyvet, amelyben sok olyan információt is megosztott egykori partneréről, amelyek szerinte nem éppen így történtek. Hajdú perre ment, ők pedig azóta, vagyis hét éve nem beszéltek, és nem találkoztak. A Gyertek át! mai adásában egymás ellen küzdenek majd, ezért kíváncsiak voltunk, milyen érzésekkel vágott neki a műsornak Péter, valamint egy új információt is megosztott a magánéletéről.

„Azt szokták mondani, hogy csak a szépre emlékezzünk, és én így teszek. A mai napig nem értem, hogy miért kellett ezt csinálnia Gábornak. Örültem, hogy együtt dolgoztunk, de amikor véget ért a közös munka, akkor neki elgurult a gyógyszere, és írt egy lejárató könyvet, amit még mindig nem értek, és szerintem nincs rá épeszű magyarázat – árulta el Hajdú Péter, aki mégis jó szívvel gondol Dömsödire. – Hét éve nem beszéltünk és nem is találkoztunk. Furcsa volt vele találkozni. Nem úgy voltam vele, hogy itt van ez a… Jó volt látni, hogy öregszik, hízik…”

A műsorvezető egy másik régi barátjával, Szabó Zsófival van egy csapatban, akivel régen szintén nagyon jóban voltak, de ma már alig beszélnek egymással. „Nem tört meg a barátság, csak lett egy családja Zsófinak, és a szabadidejét velük tölti. Elsősorban Kata miatt voltunk mi jóban, de már ők sem barátnők. Ettől függetlenül szeretem Zsófit. (…) Az esküvőre nem hívott meg. Választania kellett, hiszen ha szétmennek a párok, mindenki áll egy oldalra, ő pedig nem az én oldalamra állt, de nem esett rosszul.”

Hajdú Péter egy ideje nincs képernyőn, de jelenleg nem is számol ezzel. „Folyamatosan vannak ajánlatok, de nekem fontos a szuverenitás, az, hogy szabad kezem legyen, és én legyek a produkció gazdája. Nekem ezek fontos szempontok, és nem az számít, hogy mekkora a csatorna lefedettsége. Csak saját műsorban térnék vissza, nem mennék alkalmazott műsorvezetőnek. (…) Nem fejeztem be a tévézést, és nem zártam le a médiakorszakot az életemben. Szünetel egy ideig, és majd visszatérek, ha úgy alakul” – árulta el a Frizbi házigazdája, aki egy kicsit a magánéletébe is beavatott minket.

,,Pár hete vagyunk együtt Annával, nagyon friss még a kapcsolat, ezért erről többet nem is szeretnék mondani” – zárta szavait a műsorvezető. Bár Hajdú Péter barátnőjének képei nem felhasználhatók, ide kattintva megnézheted őket.