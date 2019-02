Újra műteni kell Boros Lajost

Boros Lajos pár hónappal ezelőtt átesett egy életmentő szívműtéten, azóta azonban sokkal jobban van, többször is szerepelt már a tévében. A rádiós öt hétig volt kómában, közben állítólag rátámadott egy nővérre is, persze ezen utólag csak mosolygott. Most mégis vissza kell mennie a kórházba, prosztataproblémái miatt – erről élő videóban mesélt.

„Ez hamarabb előjött, mint a szívzűröm, csak fontossági sorrendet kellett felállítani. Ki kell várni, amíg a szívsebészem engedélyt ad rá, de akkor ezen is túl leszek. Jobban működök majd, mint új koromban” – árulta el Boros Lajos.