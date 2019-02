Rujder Viviennel erősít a Drága örökösök

Rujder Vivient a Korhatáros szerelemben ismerhettük meg, most azonban a Drága örökösökben tűnik majd fel az RTL Klubon – írja a Bors. A 25 éves szépség számos külföldi filmben is szerepelt már, illetve folyamatosan játszik a színházban. Most az Ökörapátiban játszott karakteréről beszélt.

„A karakterem kétlaki lány, itt nőtt fel a faluban, de elment dolgozni egy óceánjáróra. Most hazajött látogatóba Jolika mamához. Körülszimatolok a faluban, kik jöttek, kik maradtak. Aztán kuszálódnak a szálak” – mesélte a lapnak Rujder Vivien, aki nemsokára feltűnik a képernyőn.