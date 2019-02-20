Férjhez ment a Feriha főszereplője, Hazal Kaya

Hazal Kaya, a Feriha főszereplője és szerelme, Ali Atay nem szerettek volna nagy felhajtást az esküvő körül, de a meghívójuk – az egyik vendég jóvoltából – egy helyi újságnál landolt, így már mindenki tisztában volt a részletekkel. Éppen ezért a meghívottak listáját is kibővítették és végül hatalmas lagzit csaptak. Február 6-án mondta ki a színésznő és 14 évvel idősebb kedvese a boldogító igent, az esküvőn pedig rengeteg török sorozatsztár is részt vett – szúrta ki a Blikk.

„Imádtam a fantasztikus vendégeinket, akik úgy táncoltak, mintha a saját esküvőjükön lennének, most láttuk csak, hogy mekkora valójában a családunk! Nagyon szeretünk titeket, iszonyúan szerencsések vagyunk!” – írta Hazal Kaya a közösségi oldalán.