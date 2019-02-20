Férjhez ment a Feriha főszereplője, Hazal Kaya
Hazal Kaya, a Feriha főszereplője és szerelme, Ali Atay nem szerettek volna nagy felhajtást az esküvő körül, de a meghívójuk – az egyik vendég jóvoltából – egy helyi újságnál landolt, így már mindenki tisztában volt a részletekkel. Éppen ezért a meghívottak listáját is kibővítették és végül hatalmas lagzit csaptak. Február 6-án mondta ki a színésznő és 14 évvel idősebb kedvese a boldogító igent, az esküvőn pedig rengeteg török sorozatsztár is részt vett – szúrta ki a Blikk.
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Eveeet nerden başlasam,nasıl anlatsam.Üst üste üzücü bir takım olayları birlikte güçlenerek atlattıktan sonra dedik ki ne yaz düğünü ya ne gerek var beklemeye.Önce yurtdışında ufak bir ekiple planladığımız düğünü sonra bir çok sebeple İstanbul’a almak zorunda kaldık.iyi ki öyle olmuş.Canım @muratmorguls -canımsın,daha iyi bir mekan bulamazmışız- @fairmontquasaristanbul ‘dan bahsettiğinde balo salonu düğünü mü asla derken,başından beri bütün kalbi,heyecanı ve şefkatiyle yanımda olan @tuvana_buyukcinar ve @a46organization ekibinin -sizi aşırı seviyorum,unutmayın- şahane fikirleri, @fairmontquasaristanbul ’un inanılmaz ekibiyle unutamayacağımız bir deneyim. yaşadık.tuvana’m @tuvana_buyukcinar güzel kalplim,emeğin,varlığın benim için ne kadar önemli ve değerli,anlatabilmem mümkün değil,Teknik ekibimiz @darktechnical şahanesiniz.Eklemlerimiz ağrıyana kadar dansetmemizi sağlayan canım #cihanokanorkestrası @selcukbalcii dj’imiz @hakankabil iyi ki varsınız,çok teşekkür ederiz. @atelierrebulturkiye en büyük isteğim salonun çiçek bahçesi gibi kokmasıydı,aynı kokuyu hediye de etmek istedim,evde her kokladığımızda bu şahane güne dönmemizi sağlamaktı amacım.Hayalimin ötesinde kokuyordu salon,ne kadar teşekkür etsem az size de. @rutkayozis sensiz ben bu yoğunlukta düğün filan yapamazdım,en stresli,en gergin anlarda yüzümü güldürdüğün için çok teşekkür ederim,iyi ki varsın.Ve @ozgurmasur ...gelinliğimin her detayıyla ince ince uğraşıp gece 2’lerde heyecan dolu mesajlar atıp gözlerimi dolduran,bütün ekibiyle canla başla kısacık sürede benim için unutulmaz bir gelinlik tasarlamakla kalmayıp bütün gün ailemden biri olarak asla yanımdan ayrılmayan birtanecik arkadaşım,canımın içi,hakkını ödeyemem.Ve son olarak bizimle birlikte kendi düğünleriymiş gibi oynayan şahane misafirlerimiz,ne kadar kalabalık bir ailemiz olduğunu gördük,sizi çok seviyoruz,çok şanslıyız!!!
„Imádtam a fantasztikus vendégeinket, akik úgy táncoltak, mintha a saját esküvőjükön lennének, most láttuk csak, hogy mekkora valójában a családunk! Nagyon szeretünk titeket, iszonyúan szerencsések vagyunk!” – írta Hazal Kaya a közösségi oldalán.