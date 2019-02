Kellemes Aranyélet-pótlék lett az RTL Klub Alvilága

Egy luxi magyar család a bűn útjára lépve. Nagyjából ezzel a mondattal vett rá minket az HBO pár éve arra, hogy nézni kezdjük az Aranyélet című sorozatát. A helyzet az, hogy az RTL Klub most indult szériája, az Alvilág sem kínál nagyon mást. Ott a Miklósi, itt pedig a Veres család bűnbe esésének különböző lépcsőfokait követhetjük figyelemmel, meg persze azt, hogy mindez milyen hatással lesz a családi életükre. Persze, minden család más, és az Alvilágban felsorakoztatott karakterek látszólag nem is különbözhetnének jobban Miklósiéktól, ami jó hír, de akkor is elgondolkodtató, hogy miért kellett még egy egészen hasonló szériát rászabadítani a limitált magyar piacra.

KAPCSOLÓDÓ Ezzel csap oda az RTL Klub

Ezt leszámítva azonban nem különösebben lehet belekötni a nyitányba. Bodzsár Márk és Köbli Norbert forgatókönyvírók a holland eredeti alapján jól pergő, életszerű és egyáltalán nem műmájer szövegeket írtak – egyedül a híradós Szellő István szájába adtak badarságokat –, és egyetlen epizód elég volt nekik, hogy felfessenek egy csomó izgalmas karaktert, márpedig itt karakterből akad bőven.

Ha nem jól ismert hazai színészek alakítanák a szerepek javát, könnyű lett volna elveszni abban a karakterforgatagban, amit itt rögtön a nézőre eresztettek.

KAPCSOLÓDÓ Ezek az RTL Klub tavaszi műsorai

Az első rész durr bele módon akarta megfogni a nézők figyelmét, és ez sikerült is neki. Van benne raktári lövöldözés, brutális kivégzés, kommandósok és még egy jókora lakodalom is, ahol természetesen mindenki jelen van, aki számít, és kavarják is a forró kakit, ahogy azt kell. Egyébként sorozatot temetéssel vagy esküvővel indítani mindig hálás, lévén tökéletes alkalmak ezek ahhoz, hogy együtt legyenek a családok, és így azonnal fény derüljön a családtagok egymáshoz való viszonyára. A színészi játék színvonala is jóval a kertévékben megszokott szint fölött van. Az még kérdés, hogy mennyire sikerül a hollandok sztoriját igazítani a magyar valósághoz, mert az első rész zártabb világa még nem nagyon engedte meg a kitekintést.

Az első rész alapján mindenesetre nézném rögtön tovább az Alvilágot.

Ugyanakkor…

Kedves RTL Klub!

Ha az általatok megbízott forgatókönyvírók cliffhangerrel zárnak egy epizódot, az valószínűleg azért történik, hogy felkeltsék az érdeklődést a következő rész iránt: vajon mi fog történni azzal a bizonyos karakterrel, akinek a rész vége alapján, akár végzetesre is fordulhat a sorsa? Ezt piszkosul nem illik egy másodperccel később, a második rész reklámjával feloldani, és elárulni a választ az éppen csak megszülető rejtélyre. Ez nemcsak a nézők, hanem az alkotók szembe köpése is.