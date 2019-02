Wendi Deng magyar exe az üzleti életben érvényesülne

Három különböző személyiség, akikben az a közös, hogy nagy sikereket értek el a saját területükön. Iszak Esztit már nem kell bemutatni sem a tévénézőknek, sem a divatrajongóknak, hiszen nemrég saját márkát alapított. Az Instagramon páratlan népszerűségnek örvendő szépség elárulta, hogyan vágott bele az új évbe. „Annak ellenére, hogy rengeteg projekt fut az életemben, sosem voltam az a tervezős típus, viszont az utóbbi hónapokban egyre tudatosabban figyelek rá, hogy rendszerezzem a teendőimet, hiszen valahol a szervezettség a siker kulcsa. Idén leginkább a munkám kerül majd fókuszba, de még élvezem a januári lazább időszakot” – árulta el a mindig pozitív Eszti.

Cinthya Dictator életének egyik legsikeresebb korszakát éli, hiszen amellett, hogy nívós szakmai kiállításokon állítják ki a munkáit, végre önmagára talált. Cinthya megható őszinteséggel mesélt arról, hogy milyen, amikor tehetetlennek érzi magát. „Amikor egy művemen dolgozok, akkor érzem magam igazán boldognak. Az alkotás folyamata tesz boldoggá, és amikor egy lazább időszakban éppen nincs folyamatban lévő projektem, akkor nagyon megrekedtnek és feleslegesnek érzem magam” – árulta el magáról a tehetséges fotográfus.

Zahorán Bertold neve mindenki számára ismerősen cseng akit érdekel a divat világa. Az egyik legszexibb férfi modellnek tartott fiúról kiderült, nemcsak szép, de nagyon tudatosan építi a jövőjét, hiszem még javában a csúcson van modellkarrierje, emellett már saját hostessügynökséggel is büszkélkedhet, illetve ezeken kívül jelenleg más startupcégeket is igyekszik felépíteni. „Nagyon sok modell felelőtlenül nem készül a későbbi éveire. Én ezt egy szuper kereseti lehetőségként kezelem, de mellette az üzleti életben is szeretnék érvényesülni. Igyekszem úgy tervezni az életem, hogy létrehozzak valamit, amit szívesen csinálnék, ha már nem a kifutókon leszek” – avatott be minket terveibe Zahorán Bertold.