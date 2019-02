Vajna Tímea nem tudja elengedni a férjét

Vajna Tímea egykori férje hamvaival utazott Amerikába, hogy Andy kérésének megfelelően ott is eltemesse, hiszen a filmproducer fia és szülei is ott nyugszanak. A fiatal özvegy nem egyedül ment Los Angelesbe, a nagymamája is ott van vele, hiszen mint ahogy korábban kiderült, nagyon rosszul viseli a történteket, belefogyott a gyászba.

Tímea a budapesti toron beszédet is mondott – úgy tűnik, az amerikai temetés után is fog.

„Éppen megírtam a beszédemet, amikor egy kis madár meglátogatott. Érezlek, Andy” – írta Vajna Tímea a közösségi oldalán. Az özvegy már a temetésre készül, amelyről egyelőre nincs több információ.

Tímea Andy családját is meglátogatta a temetőben: