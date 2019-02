Puskás Peti a hajával és zenekarával izgatja a népet

Amire a legtöbben kerestetek: Puskás Peti zenekara

A Puskás Peti, Puskás Dani, Ekanem Bálint, Rusz András, Belegrai Gábor és Gerendás Dániel alkotta zenekar, a The Biebers 2012-ben alakult – azt azonban sokáig nem tudhatta a közönség, hogy kik állnak a formáció dalai mögött, egészen konkrétan még akkor sem, amikor a Sorry lett az év hazai modern pop-rock hangfelvétele a Fonogram-díj-kiosztón. Három évvel később azonban már nem volt titkolózás. A The Biebers a második helyet szerezte meg a Nagy-Szín-Padon, és ennek révén ők is felléphettek Robbie Williams előtt a 2015-ös Sziget fesztivál mínusz egyedik napján.

De honnan a név?

„Gondolkodtunk egy olyan bandanéven, ami kicsit hajaz a beatzenekarokra, és így jött a név” – nyilatkozta Puskás Peti a Borsnak, de persze azt sem bánták, hogy Justin Bieber „miatt” több emberhez eljut a zenéjük. A The Biebers slágerei kezdetben egyébként még angolul szóltak a rádiókból, de aztán elkezdtek magyar nyelvű dalokat írni. Később Puskás erről így nyilatkozott a Zoom.hu-nak: „[…] Tök jó, hogy elkezdtünk magyarul énekelni, mert lehet, hogy 20 év múlva, ha meghallják az emberek valamelyik dalunkat, eszükbe jut mondjuk az idei tavasz.”

(A The Biebers korábbi tagjai: Füstös Bálint, Miklós Milán, Stuart Relph.)

Amire a legtöbben kerestetek: Puskás Peti Megasztár

Puskás 2005-ben, huszonegy évesen jelentkezett a Megasztárba. Bár megnyernie nem sikerült a szériát, erről az oldalról nézve nagyon is tudatosan kezdte építeni a karrierjét – viszont ahogyan az NLCafénak adott egyik korábbi interjújában elmondta, nem volt ez azért annyira egyértelmű döntés: „Szeretem a tehetségkutató műsorokat, de ez kétélű fegyver.

Nagyon rövid idő alatt válunk hihetetlen népszerűvé, a rivaldafény és a vastaps elhiteti velünk, hogy ez most már mindig így lesz, istenkirályok leszünk, aztán amikor jön a következő széria, egyik percről a másikra elzárja a csapot, amiből a fellépések folynak, és jön a koppanás.

Ettől a ponttól kezdődik az igazi küzdelem, amit én kezdetben nagyon rosszul viseltem. Begubóztam, frusztrált lettem, a rossz hangulatommal kikészítettem a családot. Vártam a nagy lehetőséget… Marha nagy szerencsém van, mert időben ráeszméltem: nem fog a sült galamb a számba röpülni, fel kell emelnem a telefont, megszervezni az életem, zenekart csinálni, elmenni színházi meghallgatásokra… megtanulni hatékonyan tenni magamért és a pályafutásomért.”

Amire a legtöbben kerestetek: Puskás Peti haja

Mi, mondjuk, nem értjük, hogy miért keresnek az emberek Puskás Peti hajára. Vannak srácok, akik ezt mutogatva mennek be a borbélyüzletbe fodrászoltatni? Mindenesetre az tény, hogy a mostanában épp Petőfire hajazó ValóVilág-műsorvezető életében jócskán akadtak különc frizurák. Mutatjuk a három kedvencünket:

A hajvasaló- és waxkorszak

Kamionos (mindig sapkás) korszak

VV Petőfi újra találkozott a hajvasalóval

Amire a legtöbben kerestetek: Puskás Peti X-Faktor (tánc)

Puskás Petinek az elmúlt két évadban nem volt szerencséje az X-Faktorban. Ehhez persze az is kellett, hogy 2017-ben olyan csodákat szabadítson a nyakunkba, mint Hegedűs Péter:

Arról az évről ennyi talán elég is lesz – ami pedig a tavalyi szezont illeti, akkor Peti egyik versenyzője a három közül visszalépett, így eleve csak két srác próbálkozhatott meg a csapatából a döntővel. Puskás a 2018-as X-Faktorban egyébként mondhatni „keresztmentora” lett a Stolen Beat formációnak, akikkel közösen lépett színpadra a fináléban – a net népét azonban mégsem ez érdekli igazán vele és a tehetségkutatóval kapcsolatban, hanem azok a retinamegsemmisítő táncok, amiket a válogatókon és a bevonulások alatt hozott. Mutatjuk, hogy mire gondolunk:

Amire a legtöbben kerestetek: Puskás Peti Instagram

Innen is szeretnénk megdicsérni mindenkit, aki Puskás Peti Instáját keresi a neten. Mi is kedveljük, leginkább azért, mert azon ritka ismert emberek egyike, akiknek az Instáján csak elvétve látunk szponzorált posztokat. Sokkal több a kreatív tartalom, mint például ez:

Meg a cukiság, mint mondjuk ez:

Vagy a hasznos, szemeket felnyitó poszt, mint ez:

Konklúzió? Nos, Puskás Peti a The Biebers formációval igazi úttörő lett. Közben pedig sikerült megtalálnia az egyensúlyt a munkájában, amiben megfér a ValóVilág gyakran kritikus műsorvezetői szerepe és a színpadi feladatok is a Madách Színházban. Nem politizál, ugyanakkor környezetvédelmi kérdésekben mindig hallatja a hangját.