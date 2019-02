Plágium miatt kizárták A Dalból Petruskát

Szombaton újabb nevek jutottak a döntőbe A Dalban, azonban az adás végén felmerült plágiumvád miatt vizsgálatot indítottak. Aznap este még nem árulták el, kiről is van szó, viszont mára kiderült, hogy Petruska zenéjében hangzottak fel ismerős dallamok, a plágiumvád ezért helytállónak bizonyult – írja a Blikk.

„A két dal hangneme, tempója, hangszerelése, harmóniastruktúrája, jellemző basszusmenete, dallamkezelése megegyező, ugyanaz. A Vampire Weekend-dalnak a nagyon karakterisztikus refrénje is visszaköszön a Petruska-dalban, amitől az egész Help Me Out of Here dal karaktere és hangulata megegyezik a White Sky-éval.

Tudva, hogy sok sláger ugyanabból a limitált eszköztárból építkezik, sok szám hasonlít egymásra, mégis, esetünkben a Petruska-dal fent említett paraméterei túl nagy számban megegyeznek a Vampire Weekend-dallal, ezért a Help Me Out of Here c. dal plágiumnak minősíthető”

– idézi a lap Fekete Gyulát, aki ennek megfelelően azt kérte a műsor szerkesztőitől, hogy zárják ki a versenyből Petruskát, pénzbüntetést azonban nem kap a zenész.

Szombat este ennek megfelelően Pápai Joci, Nagy Bogi, Szekér Gergő, a Fatal Error, Oláh Gergő, az Acoustic Planet, Vavra Bence és a The Middletonz küzd majd A Dal 2019 év dala címért