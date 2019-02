10 éves lett Rogán Cecília ritkán látott fia

Olyan, mintha most született volna, Hajdú Noncsi mégis most ünnepelte a 10. születésnapját. Nem is akárkivel, Rogán Antal és Cecília fiával, Danival, aki szintén tízéves lett. A képet Sarka Kata osztotta meg, hiszen nem mindennapi dolog, hogy a legjobb barátnője és ő egy napon szültek, ráadásul a gyerekeik nagyon jó barátságot ápolnak.

„Egy napon születtek, nagyon jó barátok, mellesleg a legjobb barátnőm fia. Kell ennél tökéletesebb kombináció?” – írta a közösségi oldalán Sarka Kata, aki később a fiáról és Daniról is megosztott egy közös fotót, amin ráadásul Gera Zoli is rajta van.