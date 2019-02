Tolvai Reni hatalmasat villantott, és jól meglepődött az eredményen

“Szeretnék nektek mutatni valamit, ami nagyon érdekes” – kezdi Tolvai Reni az Instagram történetének valószínűleg legkevésbé érdekes elemzését. Az énekesnő elárulta követőinek: olyat posztolt, amit menedzsere nem engedélyezett (hűha!), hiszen most csak és kizárólag új dalát szabadott volna promóznia, minden más tilos.

De Reni jól megmutatta az internetnek, és felülről, babaarccal belefotózott dekoltázsába.

Ez nem az első alkalom, hogy Reni pucsítós, mellkidobós képpel jelentkezik, sőt. De állítása szerint ez egy teszt volt, és rajongói nem állták ki a ravaszul kieszelt próbát. “A mai edzotermes cicis sportmelltartos no make-up-os kepet azert raktam ki mert kivancsi voltam mi fog torteni (…) dobbenjetek le velem egyutt hogy hany LIKE-ot hoz az uj dalombol egy reszlet a dal boritofotojaval (làsd bal oldal) es hany LIKE-ot a cicis kep (jobb oldal). By the way cicije mindenkinek van, de dala es klippje eppen nem mindenkinek, de ez most reszlet” – írta a képpár alá.

Reni tehát nem tudja hova tenni, hogy több mint ötezer LIKE jött a cicis képre, míg a téli kabátosra alig háromszáz. Lapzártánkkor a világ vezető egyetemeinek viselkedéskutató tanszékei is döbbenten álltak a felfedezés előtt. Arról sincs információnk, hogy az énekesnő ezek után messzemenő következtetéseket von-e le zenéjére vonatkozóan.

Amúgy Reni találkozott már az insta legmélyebb bugyraival, szóval a fenti eset nem kéne, hogy ennyire meglepő legyen.