Stohl Valentin nap alkalmából megmutatta szerelmét

Stohl András már több mint két éve van együtt párjával, Évával, mégis nagyon ritkán beszél kapcsolatukról. Együtt szinte nem is szerepeltek még a médiában, hiszen a nő nem közszereplő, és a színész nem is szeretné kiteregetni kapcsolatuk részleteit.

Ettől viszont még egy Valentin-napi szerelmes fotó belefért – igaz, Évát nem is könnyű kivenni a képen. Stohl András viszont megtalálta az évszazad filterét, mi is akarunk ilyet, most azonnal.

“Pont jó intervallumban kapott el; negyvenkilenc éves voltam, amikor találkoztam a párommal. Elkezdett velem beszélgetni úgy, mint anya, társ, szerető, szerelem, és úgy is, mint legjobb barát” – mesélte Stohl, hogyan ismerkedett meg Évával, aki egy budapesti színház büfése volt. A nő elhagyta a teátrumot, miután összejöttek a színésszel, és kapcsolatuk láthatóan azóta is töretlen.