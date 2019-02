Sallai Nóra a párját félig, a fiát egészben megmutatta

Sallai Nóra kisfia, Bende karácsony előtt jött világra, azóta pedig hatalmas a boldogság a családban. A színésznő pár hónapos terhesen jelentette be a Jóban Rosszban stábjának, hogy babát vár, így egy idő után el kell majd búcsúznia a sorozattól. A BEST magazinban mesél először az elmúlt 2 hónapról, ráadásul meg is mutatta a kisfiát, sőt valamennyire a párját is.

„Nem mondom, hogy könnyű volt, de végig arra gondoltam, hogy ezután már csak jó jöhet, hiszen a kezemben tarthatom majd a fiamat. A férjemtől azt kértem, legyen ott velem, mindegy, mit csinál, tőlem olvashat is, csak ha felnézek, lássam őt. Aztán kiderült, hogy Bence profi szülész: tanácsokat adott, tartott a fájdalmak közepette” – mesélte a lapnak Sallai Nóra, aki a szülés óta eltelt idő történéseiről is beszélt.

„Néha, amikor az ölembe veszem, és nézem, elfog az érzés: megszültem kicsiben a saját férjemet, annyira nagy a hasonlóság. De hát a legjobb dolog, ami történhet vele, hogy az apukájára hasonlít, így egy szerencsés lány egyszer biztosan nagyon boldog lesz mellette!”

