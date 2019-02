Weisz Fanni: „Sokra tartom az őszinteséget, nem játszom meg magam”

Weisz Fanni éppen a szerelmével vakációzik Tenerifén – megérdemlik a pihenést, hiszen a siket modell nagyon sokat dolgozott az elmúlt időszakban. Fannit sokan ismerték A legbátrabb páros előtt is, de ott egy teljesen más oldalát mutatta meg. A hallássérült modell arról mesélt a Playboy Man Of The Year kapcsán, hogy mitől érzi magát nőnek, mit gondol a női létről, és arról, hogy ezeket az értékeket hogyan jeleníti meg a közösségi médiában.

„Szerintem nőnek lenni nagyon jó dolog, még ha nem is egyszerű. Szerintem egy nőnél nagyon fontos a tartása, az ápoltsága, az intelligenciája, az alkalomhoz illő megjelenése és a mosolya. De mindezek előtt a legfontosabb, hogy egy nő mindig tudjon viselkedni, bármennyire fáradt, fázik vagy éppen ideges” – kezdte. „Személy szerint sokra tartom az őszinteséget, ezért én sem játszom meg magam, azt mutatom meg az oldalaimon, amilyen vagyok. A követőim rám kíváncsiak, nem arra, hogyan retusálom a képeimet. Ha éppen reggel smink nélkül posztolok, és nem vagyok top formában, akkor azt teszem ki, mert az is én vagyok” – mesélte Weisz Fanni.