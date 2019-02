Várkonyi Andrea előadáson vallott szakításáról

Tavaly nyáron szakított egymással Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor 12 együtt tölött év után. Kapcsolatukból sosem lett házasság, de egy kislányuk született, így természetesen mint minden szakítás, az övék sem volt fájdalommentes.

Várkonyi azóta pszichológiai tanulmányait helyezte előtérbe, előadásokat is tart a témában. A legutóbbi estén a párválasztásról és a szerelmről tartott előadást, ahol saját példáján keresztül mesélte el, miért fontos kilépni egy már nem működő kapcsolatból.

“Nem akarok úgy csinálni, mintha nem én lennék az, akivel tele vannak a címlapok. Én vállalom, ami történt, nem kell semmit szégyellnem. Hoztam egy döntést, amit nem bántam meg. Kicsit belehaltam, kicsit összetört benne a szívem, de jól tettem, hogy kiléptem abból a kapcsolatból” – mondta a volt tévés a hallgatóságának.

A TV2 egykori sztárja nem siratja a múltat, sőt. “Már jól vagyok. Arccal előre, a jövő felé nézek, helyére kerültek a dolgaim, tök jól vagyok. Amivel akartam, már szakítottam, ez igaz a munkára is, és most hatalmas nyugalom van bennem” – mondta Várkonyi a Blikknek, és azt is elárulta, az előadásain rengeteg pozitív visszajelzést kap, amiért megosztja saját történetét.