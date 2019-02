Tévé, színpad, kártyaasztal, üzleti és magánélet: szeretne mindenhol helytállni, de nem megy mindig egyszerűen. Majka legújabb produkciója egy Tóth Gabival közös szám, amivel a Budapest Dal 2019-es pályázatán indulnak el. Ezt leszámítva Majka elsősorban a családjával szeretne feltöltődni, erről mesélt a Story magazinnak. Hamarosan elrepül Las Vegasba egyedül, majd négyesben vakációznak a családdal, és végül Majka és Hajni egy kis időre kettesben is elutaznak. Szerinte éppen az utóbbi a garancia arra, hogy a kapcsolatuk működik.

“A nők általában tiszteletben tartják, hogy családos ember vagyok. Vannak köztük rámenősebbek, de ezzel nincs gondom, nagyon jól kezelem, amit addig lehet jól csinálni, amíg otthon minden rendben van. Ha nincs, akkor az ember előbb- utóbb belebotlik valamibe… De mi olyan jól elvagyunk Hajnival, hogy ilyeneken nem is kell gondolkodnom.”

Azt azonban nem állítja, hogy otthon minden szép és jó, mert a zenész szerint természetes, hoyg ennyi idő után már elmúlt a rózsaszín köd, és megmaradt a hajthatatlan vágy és a nagyon mély kötődés.

“Óriási kiabálások és balhék azért szoktak lenni köztünk, olyankor harapunk egymásra, de szerintem ilyen minden családban előfordul. Ha ketten együtt élnek, elkerülhetetlenül van köztük súrlódás. Az anyámmal is volt, a gyerekeimmel is van, és Hajnival is szokott lenni. El kell fogadni, hogy egy párkapcsolat melós dolog. Néha be kell fognom a számat, amikor legszívesebben még mondanám a magamét.”

Egyetlen egy fontos pontja van a párválasztának Majka szerint.

“Egy biztos, és ezt minden férfinak üzenem: olyan nőt kell választani, akivel jól működik a szex meg a kommunikáció, és akkor nem lesz baj.”

De nem ez az egyetlen, amiről most a négy oldalas inetrjúban szó esett. Majkát megviselte az elmúlt időszak, sok tanulségot levont.

