Hargitai Beának újra megkérték a kezét

Valentin-nap alkalmából másodszor is eljegyezték Hargitai Beát. Férje, David Stogel ugyanarra a Santa Monica-i tengerpartra vitte el a modellt, ahol öt évvel ezelőtt eredetileg megkérte a kezét. Jelentős különbség, hogy most már kisfiuk is velük lehetett.

A férjem elvitt ugyanarra a helyre, ahol öt évvel ezelőtt eljegyeztük egymást, letérdelt, és újra megkérte a kezem. Ezúttal a fiunk is velünk volt… Fogalmam sem volt a dologról. Ő a legromantikusabb ember a világon, annyira szeretem őt! Ő a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Szeretlek, édesem! Ja, és igent mondtam

– írta Hargitai az Instagram-oldalán, ahol egy videót is közzétett a helyszínről.

Kiemelt kép: @beahargitai/Instagram