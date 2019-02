Gömöri András Máté a csillagokat is lehozná Polyák Lilláért

Gömöri András Máté odafigyel a szerelem ünnepére, mindig meglepi feleségét, akit boldoggá tesznek a legkisebb figyelmességek is. „A feszített élettempóból adódóan a sokak számára mindennaposnak tűnő gesztusok, mint például egy romantikus vacsora, is nagyobb jelentőséget kapnak” – kezdte a fiatal színész, aki idén párjával, Polyák Lillával Pécsen fogja tölteni a Bálint-napot. „Lillának koncertsorozata lesz, én pedig elkísérem, hogy együtt lehessünk, amikor csak lehet. Ezenfelül egy különleges ajándékkal is kedveskedem neki: egy közös csillagot szeretnék bejegyeztetni kettőnknek, ami hűen ábrázolja a köztünk lévő szerelmet” – mondta el a Playboy Man of the Year 2019 jelöltje.

Diaz nem tartja magát kifejezetten romantikus típusnak, de mindig odafigyel, hogy kimutassa érzéseit szerelmének, nem csak Valentin-napon. „Igyekszem év közben is odafigyelni páromra, akár apró ajándékokkal, vagy szavakkal megmutatni, hogy milyen sokat jelent nekem. Gyakran viszek neki virágot különleges alkalom nélkül is, szerintem ezek az év minden napján sokat számítanak” – kezdte Diaz, aki inkább az élményt részesíti előnyben a tárgyi ajándékokkal szemben. „Igyekszünk Bálint-napon is olyan közös programot szervezni, ahol mindketten teljesen jelen tudunk lenni, és ilyenkor nem létezik senki más. Általában vacsorázni megyünk a kedvenc olasz éttermünkbe, ez idén is így lesz, mert bár a munkánk és a sport mellett mindketten odafigyelünk az egészséges életmódra, azért imádunk jókat enni. Természetesen a virág azért nem marad el ilyenkor sem” – tette hozzá nevetve az énekes, aki egyszer egy meglepetés térképpel adta kedvese tudtára, hogy a Valentin-napi ajándék egy csodaszép utazás lesz.

Freddie számára teljesen más okból fontos a szerelmesek napja. „Én kizárólag egy alkalomból ünneplem a Valentin-napot, mégpedig egy kedves barátom, Bálint névnapja miatt, akit mindig Boldog Valentin-napot! üzenettel köszöntök” – mesélte nevetve Freddie. A sármos énekes fontosnak tartja, hogy ne csak ezen a napon kényeztesse kedvesét. „Igyekszünk odafigyelni egymásra mindennap, programokat szervezünk, minőségi időt töltünk együtt” – mondta el Freddie.