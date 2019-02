Gáspár Bea: „Átéltem sok diszkriminatív dolgot”

Gáspár Beát nagyon régen Győző feleségeként ismertük meg, de mára kinőtte ezt a jelzőt. Megnyerte A Konyhafőnököt, volt már zsűri is a műsorban, most pedig saját lakáséttermet üzemeltet, tehát megdolgozott azért, ami megadatott neki. Gyerekkorában azonban sokszor találkozott diszkriminatív megkülönböztetéssel, sőt még álláskeresőként is többször elutasították, mert cigány. Erről mesélt most a közösségi oldalán.

„Cigány vagyok. Nem gondolom, hogy a bemutatkozáshoz ezt is mondani kell! Ez nem egy betegség, amiből majd kigyógyulok. Így születtem, és így is halok meg! Cigányként! Miért vagyok más? Mitől néznek máshogy rám? Ezt a kérdést gyakran tettem fel magamnak! És nem értettem! Sok rossz élményem van. Talán az egyik meghatározó az, amikor 18 éves voltam. Érettségi után az osztálytársaim mind kaptak állást! Én apukámmal mentem pár állásinterjúra, amit az osztálytársaim is ajánlottak, hogy van felvétel. A tapasztalat lehangolóan rossz élmény! Apukám büszkén kísért mindenhová engem. Nem zavart, ami szemmel látható, hogy cigány. Igen! Barna a bőre. Mindenhol elutasítottak: Sajnos betelt! Kb. a 4-5. munkahely után összenéztünk és apu legyintett: »nem baj«! Ő egyből értette, hogy mi a szitu! Én hiába vagyok fehér bőrű, ápolt, jól öltözött, a »büdös cigány« jelzőt nem tudom levetkőzni! Sokat töprengtem: ha ugyanabban az osztályban végeztünk, kb. ugyanolyan az érettségi bizonyítványunk eredménye, akkor miért? Igen! Azért, mert cigány vagyok! Nem vagyok ugyanolyan! A cigány fiataloknak nem jár egy esély? Ez ma is probléma! Sajnos, pedig ez már 27 éve történt!” – írta Gáspár Bea.