Csősz Bogi férje először bulizott Magyarországon

Csősz Boglárka férje török milliárdos, de mégis nagyon szerény és dolgos ember. Éppen ezért nagyon kevés ideje volt, de a 20 éves Story Gálára mégis elment a feleségével. A luxusfeleség azt mondja, nem szokott eljárni vele Burak, de már nagyon kíváncsi volt, hogy milyen is egy magyarországi társadalmi esemény, ezért elkísérte Bogit.

„Elég sok eseményre eljárok Budapesten, és úgy volt vele, hogy ő is szívesen megjelenne velem. Pont találtunk is neki két szabadnapot, úgyhogy ma reggel iderepült, aztán megyünk is tovább holnap” –árulta el Csősz Boglárka, aki egyúttal elmondta, Törökországban nagyon sok bált rendeznek, így Buraknak nem volt új a dolog, csupán a közegre volt kíváncsi.