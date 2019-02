Oroszlán Szonja rafinált ruhát vett fel a Kölcsönlakás bemutatójára

Oroszlán Szonja saját bevallása szerint már kinőtt a fiatal, szexi szőke nő kategóriából, azt most a Kölcsönlakásban is szeretné ezt bizonyítani. Dobó Kata kifejezetten úgy kereste meg, hogy szeretne neki valami más szerepet ajánlani, mint amiben eddig megszoktuk. Már, ha csak a kinézetet vesszük, akkor is, hát még a karaktere!

„Rögtön mondtam, hogy ez nagyon kecsegtetően hangzik” – mesélte Oroszlán Szonja, hogyan is kezdődött ez a közös munka, amit nagyon élvezett.

De nemcsak a filmekben vagy az NLCafénak adott interjú során látszott, hogy a színésznő lubickolt ebben a szerepben, hanem a premieren is, ahol a bevonulást végigmosolyogta. A Kölcsönlakás díszbemutatóján egyszerűen vonzotta a tekintetet Oroszlán Szonja pöttyös ruhája, amiről csak közelebbről megnézve derült ki, mennyire rafinált darab a mell alatti csipkerésszel.