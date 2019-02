Nyertes Zsuzsa: Beszélgetek az elhunyt szeretteim szellemével

„November 15. és december 18. között négy barátom hunyt el tragikus hirtelenséggel – mondta Nyertes Zsuzsa színművésznő a Borsnak. – Az első zongorista-zeneszerző kollégám, Siliga Miklós, aki négy hét alatt ment el agydaganat következtében. Húsz éve dolgoztam vele, nemcsak a színpadon, az életben is nagyon jó barátok voltunk. Utána nem sokkal a párom egyik gyerekkori barátja hunyt el, a születésnapomon pedig egy több évtizedes barátom ment el. Végül december 18-án apukám legjobb barátja, Guszti bácsi távozott, akit hosszú évtizedek óta szinte apámként tiszteltem.”

Nyertes arról is mesélt a lapnak, hogy vonzódik a buddhizmushoz, úgy véli, csak a test hal meg, a lélek örökké él, ezzel magyarázza, hogy szokott beszélgetni elhunyt barátaival és szeretteivel. „Most készülök egy kabaréra Heller Tamással a Fészek Klubban, és sok zenei problémáról kérem ki Miklós véleményét a szellemvilágból. Gondolatátvitelen keresztül kommunikál velem, sugallja, hogy mit kellene csinálni, milyen dalokat válasszak” – mondja a színésznő, aki arról is beszélt, hogy a kor előrehaladtával többet jár temetésre, mint esküvőre, de a családjában mindenki jól van, még 86 éves édesapja és 80 éves édesanyja is. „Remélem, sokáig így lesz, mert nem vagyok felkészülve arra, hogy elveszítsem őket” – tette hozzá.