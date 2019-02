Fésűs Nelly bírósági ügye lezárult

Mint korábban megírtuk, a rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt vádemelési javaslatot tett Fésűs Nelly ellen, aki tavaly novemberben okozott balesetet az M0-s autóúton. A karambolban egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan sérült meg, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk kocsijából. A színésznő sérülés nélkül úszta meg a balesetet, és elismerte felelősségét.

A Blikk most arról számolt be, hogy a vádemelési javaslatra az ügyészség végül közvetítői eljárást javasolt a színésznőnek és a baleset súlyos sérültjének. Ha a mediáció során a feleknek sikerül megállapodniuk, akkor az ügy nem kerül bíróság elé, ami azért is szerencsés, mert így Fésűs Nellyt nem fenyegeti szabadságvesztés, miközben a balesetért akár egy évet is kaphatott volna.

„A közvetítői eljárás befejeződött, az érdemi ügyészi határozat meghozatala folyamatban van” – közölte a Blikk kérdésére a Fővárosi Főügyészség sajtóosztálya, ami azt jelenti, hogy a feleknek sikerült megegyezniük. A színésznő férje, Vajtó Lajos is megerősítette a hírt.

Igen, igaz a hír. Az ügy lezárult, végre vége. Megkönnyebbültünk

– mondta Vajtó, aki ennél többet nem kívánt hozzátenni, egy bennfentes szerint viszont a színésznő és a sérült hölgy között jó a viszony, gyakran beszéltek a baleset óta, és hamar megegyeztek a kártérítés összegében is. Fésűs Nelly többmilliós fájdalomdíjat fizetett, de a mediációs eljárás eredményeképpen gyorsan és mindkét fél számára kielégítően zárult le az ügy.